Большинство россиян высказались против жесткого регулирования правил для электросамокатов

Мнения, что правила дорожного движения для электросамокатов необходимо приравнять к ПДД для автомобилей, придерживаются лишь 9% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Rambler&Co.

«39% опрошенных считают, что специально для средств индивидуальной мобильности (СИМ) должны быть разработаны новые ПДД, 42% приравняли бы их к велосипедам или мопедам. Каждый десятый считает, что нужно оставить в равных правах пешеходов и арендаторов средств индивидуальной мобильности», — показало исследование.

Большинство (70%) опрошенных считают, что сделать электросамокаты удобнее помогут велодорожки, а остальные предлагают допустить езду по тротуарам при условии, что пользователи СИМ не превышают скорость потока и не создают помехи пешеходам. Ограничение скорости электросамокатов поддержали более трети (37%) россиян.

Комфортной стоимостью аренды электросамоката 79% респондентов считают до 200 рублей за час, а еще 15% готовы потратить на это до 500 рублей.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 11 по 17 июня среди 757 258 человек (77% мужчин и 23% женщин).

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что количество ДТП с участием СИМ в России с начала года выросло почти на 200%. В то же время начальник Научного центра безопасного дорожного движения Дмитрий Митрошин отмечал, что в авариях с участием электросамокатов в России за два года — 2019-2020 — погибли десять человек, и в общей статистике ДТП эти цифры незначительны.