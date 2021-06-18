В Госдуму внесли законопроект об ограничении числа домашних животных в квартире

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий допустимое количество домашних животных в квартире. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

«В связи с тем, что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей», — сказано в проекте закона.

Предлагается внести изменение в ст. 13 № 498-ФЗ, согласно которому будет введена обязательная регистрация животных. Как утверждают авторы инициативы, это позволит возвращать потерявшихся питомцев их владельцам.

Также для обеспечения безопасности населения было предложено запретить выгул собак без намордника и поводка вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Ранее Общественная палата порекомендовала Госдуме и кабмину рассмотреть возможность введения обязательной регистрации и чипирования домашних животных.