Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве повторяется заново

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город заново начинает проходить ситуацию с коронавирусом.

«По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю [с коронавирусом], причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций», — сказал он в эфире Первого канала.

Собянин добавил, что власти практически каждый день вводят новые больницы и корпуса для больных коронавирусом и «еле-еле успевают».

Также он сообщил, что почти 90% новых заражений коронавирусом в Москве вызваны индийским штаммом.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.