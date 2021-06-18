Больницы Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым от коронавируса

В больницах Москвы плановую помощь будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам. Об этом говорится на сайте столичного депздрава.

«Для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы», — говорится в публикации.

Уточняется, что противопоказания определяются врачом стационара перед госпитализацией.

Новые правила оказания медпомощи не коснутся пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, которых госпитализируют для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи.

Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации.