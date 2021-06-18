Косметолог назвала процедуры, которые запрещено проводить летом

Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, какие процедуры противопоказано проводить летом.

«Кожа — это защитная мантия, непроницаемая для ультрафиолета, вредного химического воздействия, а также различных микробов и бактерий. Поэтому категорически нельзя нарушать целостную оболочку главного защитного органа человека», — поясняла специалист «Пятому каналу».

К травмирующим кожу процедурам относятся химические, в том числе и аппаратные пилинги. Также летом нельзя проводить фотоомоложение лица, которое помогает бороться с акне, угрями и морщинами.

После загара противопоказано применять пилинг на основе шлифовки кожи и любые процедуры с применением лазера.

«Нарушение целостности покрова эпидермиса может взывать ожоги, повышенную пигментацию, которую нельзя будет удалить», — сказала косметолог.

По словам Морозовой, летом стоит подпитывать кожу и помогать сохранять влагу. К таким процедурам относятся ботулинотерапия, плазмотерапия и мезотерапия.