На Украине влюбленные сняли сковывавшую их 4 месяца цепь и расстались

Пара из Харькова, сковавшая свои руки цепью на четыре месяца для того, чтобы попасть в Книгу рекордов, рассталась. Об этом сообщает сайт «Сегодня».

«Ребята были прикованы друг к другу более 120 дней. Как говорят представители Книги рекордов Украины, этому достижению нет аналогов в мире», — говорится в сообщении.

Изначально Александр Кудлай и Виктория Пустовитова планировали снять цепь спустя три месяца (14 мая), но решили расковать себя в ЗАГСе во время бракосочетания – за время эксперимента Александр успел сделать Виктории предложение. Однако впоследствии они приняли решение расстаться.

Бывшие возлюбленные признались, что, если бы не цепь, их отношения закончились бы гораздо раньше. Снимали цепь в том же месте, где их «сковали». Несмотря на расставание, пара намереваются продать цепь на аукционе за $3 миллиона.

В Великобритании ранее сорвалась другая свадьба: 95-летний ветеран Рой Викерман, участвовавший в высадке союзных войск в Нормандии, скончался во сне в возрасте 95 лет, незадолго до своей свадьбы с давней возлюбленной Норой Джексон.