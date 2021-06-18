В России за сутки подтвердились 17 262 случая коронавируса

В России за сутки выявили 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. Об этом пишет оперштаб.

14,3% заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев в Москве (9 056), Подмосковье (1 254) и Петербурге (970). За прошедшие 24 часа также скончались 453 человека, вылечились 10 954 пациента. Таким образом, в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.

До этого стало известно, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».