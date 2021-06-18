Власти Москвы отменили режим нерабочих дней с 21 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим нерабочих дней, который действовал в столице с 15 июня. Об этом говорится в тексте указа мэра, опубликованном на официальном портале мэрии и правительства Москвы.

«Установить, что с 21 июня 2021 года прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку.

После этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы торговли и услуг. Глава города Сергей Собянин в связи с этим подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.

Для подтверждения выполнения требований постановления об обязательной вакцинации организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля должны будут представлять соответствующие сведения.