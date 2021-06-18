Осквернивших мемориал Герою России школьниц поместили под домашний арест

Двух девушек-подростков, которые подозреваются в осквернении мемориала Герою России Олегу Пешкову в городе Арсеньеве Приморского края, отправили под домашний арест, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК России.

Собеседник агентства рассказал, что несовершеннолетних поместили под домашний арест на два месяца.

Как сообщалось, две девушки-подростка в возрасте 14 и 15 лет подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц).

По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года они, распив спиртное, осквернили памятник и оборвали цветы на клумбе рядом с ним в сквере имени Героя России Олега Пешкова.

В региональном СК отмечали, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Ее дело рассматривается в суде.

Ранее в Калининграде мужчина осквернил мемориал на братской могиле советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.