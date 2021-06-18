Москвичей предупредили об опасной жаре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что очень сильная жара продержится в Москве с 19 по 23–24 июня, пишет ТАСС.

«Выпущено предупреждение о жаркой погоде на три дня, с субботы по понедельник. Но жара будет гораздо более длительной — минимум до 23–24 июня. То есть, будет волна тепла, когда температура выше нормы на 6-7 градусов. Это очень много, летом изменчивость температуры небольшая. Будет мощная жара», — сказал синоптик.

По его словам, 23 июня температура в Москве будет достигать 29-34 градусов тепла, ночью снижение дневных показателей будет несущественным.

По данным Гидрометцентра, в этот период значения ультрафиолетового индекса будут достигать интервала 6-8 единиц. Значения от 1 до 2 соответствуют низкому уровню излучения, от 3 до 5 — среднему, от 6 до 7 — высокому, от 8 до 10 — очень высокому, от 11 и выше — экстремальному.

Ранее Вильфанд рекомендовал россиянам каждый день проверять индекс ультрафиолетового излучения и приобрести сомбреро к лету.