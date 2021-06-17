Попова рассказала о «крайне напряженной» ситуации с коронавирусом

Самый высокий рост заразившихся коронавирусом отмечается среди граждан от 18 до 50 лет. Об этом на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Максимальный прирост заболеваемости наблюдается в двух возрастных группах — это 18 — 29 лет и 30 — 49 лет», — сказала она.

Попова подчеркнула, что ситуация с распространением коронавируса в России сегодня является крайне напряженной.

«Хочу отметить, что если за 22-ю неделю [года] среднесуточный показатель составлял 6,2 [случая заражения на 100 тыс. жителей], за 23-ю неделю — 8,42, то <…> за прошедшие четыре дня это уже почти 9,6 на 100 тыс. населения», — добавила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, масштаб вакцинации населения трудоспособного возраста в России недостаточен. При этом по необходимости в регионах стоит привить граждан, работа которых связана с непосредственным контактом с людьми.

Попова добавила, что количество инфицированных индийским штаммом коронавируса за последние две недели заметно увеличилось.

Ранее сообщалось, что россияне смогут свободно передвигаться после того, как у 60% взрослого населения страны выработается иммунитет к коронавирусной инфекции.