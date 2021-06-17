Власти Москвы разрешили отстранять без зарплаты непривившихся работников

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы заявил, что власти города одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Его слова передает ТАСС.

«Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что темпы добровольной вакцинации оставляют желать лучшего.

Песков отметил, что решения по вакцинации должны принимать региональные власти, потому что они несут ответственность перед населением. По мнению пресс-секретаря, подобные меры оправданы из-за скачкообразного распространения коронавируса.