После ливней в Крыму введен режим ЧС регионального масштаба

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении режима чрезвычайной ситуации регионального масштаба после ливней на востоке полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение о создании комиссий по ликвидации ЧС. Все финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме», — уточнил Аксенов.

По словам главы полуострова, комиссии приступят к работе сразу после того, как сойдет вода. Он пояснил, что одна из них будет определять размер ущерба, а вторая — причины подтопления и предложения по их ликвидации.

Аксенов пообещал оказать помощь всем пострадавшим.

В данный момент специалисты продолжают откачку воды с подтопленных участков. Глава республики уточнил, что Минтранс Крыма и ГИБДД занимаются расчисткой дорог, проезд по которым затруднен.

Ранее стало известно, что в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице. В Краснодарском крае прошел ливень с градом, из-за чего пострадали крыши домов. Рано утром 17 июня непогода добралась и до Ростова-на-Дону.