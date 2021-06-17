Число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200%

Количество ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России с начала года выросло почти на 200%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, с января по май этого года было зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост данного вида ДТП составил почти 195%», — рассказала Волк.

Она уточнила, что в Москве с начала 2021 года было зарегистрировано 24 аварии такого рода, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12, в Татарстане — 7 и в Свердловской области — 6. В подобных ДТП погибли 2 человека, ранены — 119.

Ранее в ГИБДД заявляли, что электросамокаты делают дороги безопаснее.