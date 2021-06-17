Украинские пограничники задержали летевший из Румынии кукурузник

Сотрудники украинской пограничной службы задержали легкомоторный самолет Ан-2, который пытался нелегально пересечь границу Украины и Румынии. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел ночью. По данным Госпогранслужбы, Ан-2 (в просторечье — «кукурузник») приземлился недалеко от города Бердичев. Когда пограничники прибыли на место, воздушное судно поднялось в воздух.

Сотрудники Госпогранслужбы задержали человека, который координировал экипаж судна с земли, после чего судно опустилось. Также были задержаны трое человек, находившихся в самолете. При осмотре места происшествия они наши радиостанции, фонари и другое оборудование, необходимое для полета.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, по факту незаконного пересечения границы было заведено уголовное дело.