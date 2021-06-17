Потоп в Керчи попал на видео

В восточных районах Крыма за минувшую ночь выпало почти две месячные нормы осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Крымского гидрометцентра Татьяну Любецкую.

Потом в Керчи попал на видео. За прошедшие сутки в городе выпало 82 мм осадков. В Белогорске выпало 88 мм — это тоже почти две месячные нормы, в Керченском проливе — 73 мм, в Мысовое, на Азовском море метеостанции — 43 мм осадков.

По словам Любецкой, в центральной части крымского полуострова дожди были слабее. Так, в Симферополе выпало 28 мм — это 80% от месячной нормы осадков.

Ранее региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ряде южных регионов России, в том числе на Черноморском побережье Кавказа, в восточном Крыму, Керчи, Феодосии, 17 июня ожидаются мощные потопы.