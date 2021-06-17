Синоптики предупредили о мощных потопах в ряде регионов России
Семён Сонный
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В ряде южных регионов России 17 июня ожидаются мощные потопы, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с ТАСС.
«Будут потопы на Черноморском побережье Кавказа, от Новороссийска до Тамани, восточный Крым, Керчь, Феодосия. Там выльется местами до 30-50 мм осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный», – сообщил синоптик.
По его словам, хуже всего ситуация будет обстоять в Керчи.
Как пояснил специалист, потопы будут связаны с деятельностью циклона в этих регионах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные, 19 и 20 июня, в центре Европейской части России ожидается аномальная жара.
close