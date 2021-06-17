В Москве в четверг ожидается до +26°С

В Москве в четверг, 17 июня, ожидается до +26°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +24 до +26°C. Будет малооблачно, без осадков. Ветер примет северо-западное, северное направление, его скорость составит 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +11...+13°C. Сохранится низкая облачность без осадков. Ожидается ветер переменных направлений скоростью 2-7 м/с.

Атмосферное давление днем составит 755 мм ртутного столба, ночью – 756 мм.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что в предстоящие выходные, 19-20 июня, в Москве ожидается температура выше +30 °C.