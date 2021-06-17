Собрания собственников могут перевести в онлайн-формат в Московской области

Власти Подмосковья могут перевести собрания собственников жилья исключительно в онлайн-формат. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы региона Евгения Хромушина.

Такие планы чиновник озвучил во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Все устали от бесконечных протоколов, от конфликтов управляющих компаний, и мы — единственный регион, который запустил электронное голосование по многоквартирным домам», — пояснил Хромушин.

Предполагается, что пилотный проект онлайн-голосований в приложении «Госуслуги Дом» стартует в Химках. Заместитель губернатора уточнил, что с 1 января следующего года подобную практику распространят уже по всему Подмосковью при помощи сайта государственных услуг.

Благодаря электронному формату проведения собраний собственников жилья получится учесть голоса, отправленные с мобильного телефона.

Информацию подтвердили в министерстве ЖКХ Московской области. Ожидается, что произойдет запуск программы «Госуслуги Дом» уже 1 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт систем газоснабжения проведут в 1,4 тысячи подмосковных домов до 2023 года. С начала 2021 года уже отремонтировали 236 домов по газу.