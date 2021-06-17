Ректоры вузов Москвы и Подмосковья предлагают допускать на лекции только привившихся

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предлагает столичным университетам в следующем учебном году допускать на очные занятия только студентов, привившихся от коронавирусной инфекции. Данное предложение выдвинули на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации совета.

Рассматривается также вариант, что посещать учебу смогут обучающиеся со справками о наличии антител. Кроме того, может быть востребован документ об имеющихся противопоказаниях к вакцине против вируса.

«Предлагается <...> с 1 сентября 2021 года организовывать учебные занятия в гибридном формате, предполагающем, что допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям», — уточняется в сообщении.

Студенты, не попавшие в озвученные категории, смогут учиться только в дистанционном режиме.

Право на образование является неотъемлемым конституционным правом граждан России, обратили внимание в организации. Тем не менее «реализация любых конституционных прав, в том числе права на образование, не должна нарушать права и свободы других лиц и может быть ограничена в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц».

Не исключается, что будет организована разъяснительная работа с привлечением медицинских специалистов среди работников учебных учреждений и студентов.

Ранее еще один регион России ввел обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.