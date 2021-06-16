Проверки бизнеса на выполнение требований по вакцинации начнутся 15 июля

В Москве проверки бизнеса на выполнение требований об обязательной вакцинации сотрудников начнутся 15 июля. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, пишет РИА «Новости».

«С 15 июля мы будем проводить контрольные мероприятия, как предусмотрено указом мэра», — сказал он.

Ранее Данчиков сообщил, что организации за повторное нарушение требований о вакцинации сотрудников от коронавируса будут штрафовать на сумму до миллиона рублей.

До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг. Глава города Сергей Собянин в связи с этим подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.