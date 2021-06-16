Самым популярным у туристов с детьми летним направлением стал Симферополь

Симферополь стал самым популярным направлением для летнего отдыха с детьми, туда едут 35% семейных путешественников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Аналитическом центре сервиса «Туту.ру».

«Самое популярное направление для путешествий с детьми летом — это Симферополь, на его долю приходится 35% бронирований. Доля направления существенно выросла по сравнению с летом 2019 года. Тогда Симферополь тоже был на первом месте у семей, но его доля была 27%», — рассказали в компании.

Вторым по популярности городом у людей с детьми стал Сочи. Востребованность перелетов сюда возросла с 17,6% в 2019 году до 21,2% в 2021-м.

Замыкает ТОП-3 семейных направлений Анапа. В 2019 году на город приходилось 8,9% поездок туристов с детьми, сегодня показатель достиг 13,9%.

«Также в десятку популярных направлений у путешественников с детьми летом входят Геленджик, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону», — добавили в «Туту.ру».

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