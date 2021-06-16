Зубные протезы предложили сделать бесплатными для ветеранов

В Госдуму будет внесен законопроект о бесплатном протезировании зубов для ветеранов боевых действий, рассказал «Газете.Ru» первый зампред комитета по обороне, депутат Александр Шерин.

«Я планирую внести инициативу о бесплатном протезировании зубов для ветеранов боевых действий. Такая практика, кстати, есть на Украине. Когда мужчина весь в орденах, а у него в сорок лет нет зубов, и он поэтому стесняется улыбаться… Наверное, он заслужил, чтобы Родина ему с этим помогла», — сказал парламентарий.

Изменения, отметил Шерин, планируется распространить на всех ветеранов боевых действий вне зависимости от возраста.

До этого он внес в Госдуму законопроект о приоритетном зачислении детей ветеранов боевых действий в детские сады.