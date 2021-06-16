Пострадавший россиянин рассказал подробности инцидента со стрельбой в Абхазии

Гражданин России Тимур Салимгариев, пострадавший при стрельбе ночью 14 июня в ресторане в абхазском городе Пицунда, рассказал, из-за чего произошел конфликт между ним, еще одним россиянином и местным жителем. Об этом сообщает РБК.

По его словам, он с другом находился в ресторане, и в какой-то момент абхазец подошел к их столу и начал приставать к девушка, которые были в компании россиян.

«Мы его попросили уйти. Тогда он ударил одну из девушек несколько раз. Началась потасовка. Потом он выхватил пистолет и начал в нас стрелять. Расстрелял две обоймы», — поделился Салимгариев.

Сам россиянин получил шесть огнестрельных ранений, у него были раздроблены обе ноги.

«Сделали две операции. Друг в более тяжелом состоянии в реанимации», — рассказал мужчина.

По его словам, в момент стрельбы все посетители и персонал разбежались, первую помощь им оказывали прибывшие с ними девушки. Салимгариев признался, что он сам потерял сознание.

43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали. Инцидент произошел в ресторане «Апсны» на территории «Самшитовой рощи» в городе Пицунда в ночь на 15 июня. Прибывшие на место полицейские выяснили, что Пилия ранил двух граждан России — Филояна А. А. и Салимгариева Т. Н. Позже выяснилось, что от огнестрельного ранения также пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что в отношении расстрелявшего россиян в Абхазии возбуждено уголовное дело.