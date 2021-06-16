Глава Федерации профсоюзов России оценил обязательную вакцинацию занятых в сфере услуг москвичей

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в беседе с «Газетой.Ru» поддержал решение столичных властей обязать вакцинироваться от COVID-19 всех москвичей, работающих в сфере торговли и услуг.

«Это правильное решение. Надо вообще по всей стране объявить вакцинацию. Надо объявить правительству России обязательность прививки для всех граждан России, поэтому власти Москвы все сделали правильно», — сказал председатель ФНПР.

При этом Шмаков усомнился в том, что московским властям придется наказывать работодателей за невыполнение данного требования, так как, по его словам, работодатели сами заинтересованы в вакцинации сотрудников.

«Я думаю, что все работодатели выполнят это решение. Раз решение об обязательности вакцинации принято, то это «развязывает руки» работодателям. Я думаю, что не придется применять особых штрафов», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг.