Песков: введение обязательной вакцинации против коронавируса в РФ не планируется

О введении обязательной вакцинации против коронавируса в России речи не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов об обязательной вакцинации по всей стране после введения подобной меры для ряда предприятий в Москве и Подмосковье.

Ранее правительства Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного санитарного врача столицы Елены Андреевой, в общей сложности должны быть привиты как минимум 60% от общей численности работников сфер услуг, торговли и транспорта.

Ответственность за обеспечение вакцинации для работников возложена на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, контроль за ситуацией будет осуществлять московское правительство.

За прошедшие сутки в России подтверждено более 13 тыс. новых случая заражения коронавирусом. Как следует из оперативной сводки оперштаба, четвертый день подряд в стране ежедневный прирост заражений не опускается ниже 13 тыс. При этом смертность продолжает расти — количество летальных исходов достигло 396 человек.