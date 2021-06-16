Ограничения в Подмосковье продлили до 20 июля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о продлении до 20 июля ряда ограничительных мер в регионе. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Согласно постановлению, количество участников массовых мероприятий в Подмосковье не должно превышать 1,5 тыс., при этом для вакцинированных при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 оно может быть увеличено на 20%.

Нововведение касается спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, которые проводятся помещениях.

Также в документе сказано, что увеличить количество зрителей возможно только, если организатор мероприятия проконтролирует наличие у зрителей сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Все мероприятия должны проводиться с соблюдением социальной дистанции между зрителями, сказано в постановлении.

Ранее власти Подмосковья ввели запрет на проведение на территории региона массовых мероприятий до 15 июля.