Роспотребнадзор назвал сферы, в которых должны быть привиты 60% сотрудников

Роспотребнадзор по городу Москве опубликовал список сфер услуг, в которых должны быть привиты от коронавируса не менее 60% сотрудников.

Согласно документу, обязательную вакцинацию должны пройти работники торговли, индустрии красоты, фитнес-клубов и бассейнов, общепита, сотрудники клиентских подразделений финансовых организаций, персонал из сферы ЖКХ и энергетики. Кроме того, прививки необходимо будет сделать занятым в области развлекательных мероприятий, театров и кино.

Руководители организаций в этих отраслях должны будут организовать проведение вакцинации первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым компонентом — до 15 августа.

Ранее главный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг. Мэр города Сергей Собянин подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.

Для подтверждения выполнения требований постановления об обязательной вакцинации организации и индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля должны будут представлять соответствующие сведения.