Подмосковье объявило обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Московская область вслед за Москвой объявило обязательнуа вакцинацию для отдельных категорий граждан, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Главному управлению по информационной политике Московской области совместно с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) как о наиболее эффективном профилактическом мероприятии», — говорится в постановлении губернатора.

Отмечается, что вакцинацию первым компонентом поручено обеспечить до 15 июля, вторым — до 15 августа.

Контроль за выполнением постановления возложен на первого вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова.

Ранее главный санитарный врач Подмосковья призвал обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям определенным категориям граждан, в частности работникам торговли и сферы красоты, специалистам по предоставлению бытовых услуг, работникам общественного питания, членам клиентских подразделений финансовых организаций, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, работникам транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, участвующим в культурных, просветительских и досуговых мероприятиях для детей и взрослых.

Накануне в общественных местах Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим. Также из-за коронавирусной инфекции в Подмосковье вступил в силу запрет на массовые мероприятия до 15 июля.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье стимулируют вакцинацию лотереями — власти Москвы разыграют автомобили среди привившихся от коронавируса, а в Подмосковье среди привившихся разыграют квартиру в Серпухове.