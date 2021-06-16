Главный санитарный врач Москвы ввел обязательную вакцинацию в сфере услуг

Главный санитарный врач по Москве принял постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Глава города Сергей Собянин в связи с этим подписал указ, определяющий механизм и порядок реализации постановления главврача.

Так, до 1 июля будет создана необходимая информационная система позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.

Кроме того, департаменту здравоохранения Москвы поручено определить потребность в вакцине, необходимого оборудования, в том числе для содержания препаратов, а также в дополнительно привлекаемых медицинских работниках.

Также департамент должен утвердить порядок установления и подтверждения наличия у прививающихся противопоказаний к вакцине против коронавируса.

Для подтверждения выполнения требований постановления об обязательной вакцинации организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля по 15 июля должны будут представлять соответствующие сведения.

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 16 июня в Москве было выявлено 5 782 случая коронавирусной инфекции, в общей сложности с начала пандемии заболели 1 253 894 человек. За последние сутки в столице от болезни скончались 75 человек, вылечился 3 381 пациент.

Ранее сообщалось, что власти Москвы не наблюдают массовых нарушений COVID-требований в ресторанах и магазинах.