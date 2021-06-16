ЕС откроет границы для граждан США

Постоянные представители стран Евросоюза согласились разрешить въезд жителей США на территорию ЕС, включая граждан, не прошедших вакцинацию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс пресс.

Отмечается, что решение было принято на следующий день после завершения визита в Брюссель президента США Джо Байдена.

«Постпреды 27 стран-членов ЕС согласовали возвращение американских туристов даже без вакцинации», — говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в европейские страны для граждан из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой и тем, кто привился двумя компонентами вакцины от коронавируса за две недели до поездки. При этом вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

В список стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации, в июне была внесена Япония. До этого в документе числились восемь стран: Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Китай при условии подтверждения взаимности. При этом государства-члены Евросоюза могут не придерживаться согласованного Советом ЕС списка.