СК завел уголовное дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело против двух девушек-подростков, осквернивших мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в городе Арсеньеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По версии следствия, в ночь на 14 июня 2021 года подозреваемые в возрасте 14 и 15 лет, распив спиртное, осквернили памятник и оборвали цветы на клумбе рядом с ним в сквере имени Героя России Олега Пешкова.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц)», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что одна из подозреваемых ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Ее дело рассматривается в суде.

В результате осмотра места происшествия, следователями были изъяты записи с камер видеонаблюдения. На данный момент, установлена торговая точка, где подростки купили спиртное. Продавцов могут привлечь к административной ответственности, заключили в СК.

Выясняются все обстоятельства произошедшего с привлечением свидетелей, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Накануне стало известно, что девушки-подростки в Приморском крае осквернили памятник Герою России летчику Олегу Пешкову.