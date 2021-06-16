На транспорте Москвы выявили 1,5 тысячи нарушений масочного режима за сутки

На общественном транспорте Москвы 15 июня было выявлено 1,5 тыс. нарушений масочно-перчаточного. Об этом сообщил руководитель «Организатора перевозок» Владислав Султанов, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице были усилены проверки соблюдения масочно-перчаточного режима на наземном и железнодорожном транспорте, на всех участках метро: на входе, перронах, в вагонах поездов.

По словам Султанова, с начала июня зафиксировано более 20 тыс. фактов нарушений.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В Москве вводятся дополнительные меры по борьбе с COVID-19: c 15 по 19 июня вводятся нерабочие дни, а сами «длинные выходные» продлеваются до 20 июня. Кроме того, перестанут работать фуд-корты, кафе и ресторанам запретят обслуживать посетителей ночью, а в парках закроют аттракционы и детские площадки.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что предприятия торговли и услуг в Москве придерживаются антикоронавирусных правил.