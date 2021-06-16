Airbnb заплатила туристу $7 млн после случая с изнасилованием

Airbnb, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья, выплатила туристу из Австралии $7 млн после случая с изнасилованием, сообщает «Би-би-си».

Над путешественницей из Австралии надругался 24-летний Джуниор Ли, который сумел сделать копию ключей от квартиры в Нью-Йорке и в ночь на Рождество 2015 года спрятался в ванной.

Когда в Airbnb узнали об инциденте, компания распорядилась выплатить пострадавшей путешественницу компенсацию и даже помогла добраться до Нью-Йорка матери пострадавшей.

Однако, после этого случая Airbnb не стала изменять правила и нормы касательно количества ключей от квартир и того, кому их можно передавать.

«В случаях сексуального насилия в населенных пунктах, с которыми мы работает, пострадавшие могут свободно рассказывать о своем опыте. Это включает в себя инцидент в Нью-Йорке», — заявил официальный представитель компании Бен Брейт.

Ранее в туалете московского метро мужчина изнасиловал экс-сотрудницу полиции.