Ученые выяснили, что COVID-19 появился в США в 2019 году

Анализы на антитела жителей США показали, что COVID-19 появился в стране в декабре 2019 года. Об этом сообщают Национальные институты здоровья (NIH).

«Новое исследование тестов на антитела <…> обнаружило доказательства заражения SARS-CoV-2 в пяти штатах раньше, чем первоначально сообщалось. <…> Результаты расширяют выводы исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний, согласно которому вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, присутствовал в США еще в декабре 2019 года», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали более 24 тысяч образцов крови в период со 2 января по 18 марта 2020 года и обнаружили антитела против SARS-CoV-2 у девяти участников из Иллинойса, Массачусетса, Миссисипи, Пенсильвании и Висконсин. Большинство положительных образцов было собрано до появления первых зарегистрированных случаев в этих штатах.

Как сообщалось ранее, в американский конгресс внесен законопроект, согласно которому планируется инициировать переговоры по двустороннему соглашению между США и Китаем о компенсации в связи с распространением COVID-19.