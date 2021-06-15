В России зафиксировали 14 185 случаев коронавируса за сутки

В России 15 июня было выявлено 14 185 случаев коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

По данным штаба, 15% новых случаев COVID-19 не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве. На российскую столицу пришлось 6 805 новых заражений. Следующими идут Московская область и Петербург с 1 135 и 902 выявленными случаями.

Как добавили в ведомстве, сейчас в России подтверждено 5 236 593 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 180 летальных исходов, выздоровели 4 818 244 человека.

Ранее депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые ограничения в столице, введенные из-за заболеваемости COVID-19. Как считает парламентарий, этих мер могло не быть, так как была создана эффективная вакцина.

Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в Москве. Рестораны, кафе, бары, ночные клубы, дискотеки, караоке, боулинг и другие развлекательные заведения не будут принимать посетителей в ночное время с 23.00 до 6.00.