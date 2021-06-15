Мужчина в Москве забыл в такси пакет более чем с 1 млн рублей

В пресс-службе московского главка МВД России заявили, что полиция проверяет информацию о том, что мужчина оставил в автомобиле такси более 1 млн руб. Об этом сообщает агентство «Москва».

По информации ведомства, 14 июня в один из отделов полиции обратился гражданин 1969 года рождения. Он рассказал, что вечером ехал в автомобиле такси Volkswagen Polo к месту проживания.

«Выйдя из такси, он оставил в салоне пакет с деньгами в сумме более 1 млн руб.», — сказали в пресс-службе.

На сегодняшний день по данному факту полицейские проводят проверку. Также выясняются подробности случившегося.

Ранее в Москве у девушки, забывшей в такси телефон, сняли со счета 2 млн руб.

До этого в Ростове-на-Дону женщине — водителю такси, которая вернула 4 млн руб. клиентам, забывшим деньги в салоне ее автомобиля, выдали премию в 10 тыс. руб.