Число случаев коронавируса в мире превысило 176 млн

Во всем мире на утро 15 июня выявлено 176 270 902 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончались 3 812 055 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксировано 33 474 758 случаев COVID-19, из них 599 945 — с летальным исходом.

В Индии 29 570 881 заболевший и 377 031 скончавшийся, в Бразилии — 17 452 612 и 488 228 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 14 июня, в России выявлено 5 222 408 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стал 126 801 человек, вылечились 4 809 647.

Ранее вирусолог из Уханя опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории.