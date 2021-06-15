Жителям Нью-Йорка вкололи просроченную вакцину от COVID-19

В пункте вакцинации в Нью-Йорке 889 пациентам ввели просроченную вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает New York Post.

Об инциденте пациентам сообщил оператор пункта вакцинации на Таймс-сквер Давид Савицкий.

«После того, как вакцина была введена, было установлено, что она хранилась в морозильной камере сверх утвержденного времени до ее введения», – написал сотрудник центра в электронном письме.

Он также заверил, что введенная вакцина не должна иметь неблагоприятных последствий для здоровья пациентов. При этом он рекомендовал людям, получившим просроченную вакцину, сделать повторную прививку.

Ранее в Соединенных Штатах работник медицинского центра намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.