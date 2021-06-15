Москвичам назвали дату открытия купального сезона

Москвичи и гости столицы смогут искупаться в Москве-реке к 16 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА «Новости».

«С середины недели в Москве-реке температура будет выше 20 градусов, можно будет купаться», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что в черте города температура воды в реке может быть теплее за счет стоков. По его словам, стоки очищенные, но их температура все равно выше естественных значений. Гидрометцентр проводит измерения температуры воды в Москве-реке выше города по течению реки.

Ранее Вильфанд заявлял, что купальный сезон в Москве и области стартует во второй половине текущей недели и к выходным, 12-13 июня, москвичи уже смогут искупаться.