Вирусолог назвал сроки окончания летнего роста заболеваемости COVID-19

Рост числа заразившихся коронавирусом в России может быть связан со смещением волн заболеваемости, ожидать спада можно через месяц, считает вирусолог Александр Чепурнов. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

«Ожидалось, что рост начнется где-то в конце апреля. Возможно, у нас просто произошел сдвиг: весенний подъем догнал нас фактически летом», – заявил Чепурнов.

По его словам, такая ситуация наблюдается только в России, так как в других странах прошла отчетливая весенняя волна заболеваемости.

«Переход к летней стадии должен произойти за месяц, не больше, лето все равно свое возьмет. Надеюсь, к концу июня заболеваемость пойдет на спад, с учетом того, что погода вроде бы достаточно стабильно теплая все это время», – поделился своим прогнозом вирусолог.

Он пояснил, что в летних погодных условиях коронавирус «отчетливо начинает плохо культивироваться».

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным способом победить пандемию COVID-19.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 126 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».