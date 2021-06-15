Роспотребнадзор призвал не принимать средства от аллергии перед вакцинацией

Прием средств от аллергии перед и после прививки от коронавируса может негативно повлиять на иммунный ответ, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит», – заявили в ведомстве.

Как отметили в Роспотребнадзоре, тем, кто принимает такие препараты регулярно по назначению врача, прерывать курс лечения из-за вакцинации от коронавируса не нужно. Остальным гражданам прием средств от аллергии перед и после прививки не показан.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию единственным способом победить пандемию COVID-19.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 126 тыс. заболевших скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».