Приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным для стран ЕАЭС

Мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» может стать обязательным для стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, сообщает «Российская газета».

«Оперштаб поддержал предложение о том, чтобы переходить на обязательность использования приложения [«Путешествую без COVID-19»] при въезде в Россию. Планируем, что страны Евразийского экономического союза перейдут на этот формат с 1 июля, государства-члены СНГ — примерно с 1 сентября», — заявил Оверчук.

По его словам, благодаря этому приложению граждане члены ЕАЭС получили возможность въезжать в Россию, а обязательность его использования позволит «охватить основные потоки въезжающих» и таким образом снизить риск проникновения COVID-19 в РФ.

Оверчук добавил, что в настоящее время также ведется работа со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ.

«Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть. (<...>) Буквально на днях к приложению подключился Таджикистан, не входящий в ЕАЭС. Так что к системе сегодня уже подключены шесть стран. Будет хорошо, если к этой цифровой платформе будут присоединяться другие страны мира, не только из нашего региона», — отметил вице-премьер.

В мае в Минэкономразвития сообщили о том, что правительство разрешило въезд иностранных инвесторов в Россию в условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.