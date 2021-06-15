Приговорившая Бута судья считает целесообразным его обмен на Уилана

Американская судья, которая приговорила россиянина Виктора Бута к тюремному сроку в США, считает целесообразным его обмен на осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента CNN Мэттью Ченса.

«Судья, которая приговорила изначально Виктора Бута в 2012 году… Итак, факт в том, что она говорит: послушайте, Виктор Бут уже отсидел долгий срок в тюрьме — имело бы смысл (я перефразирую), если бы его обменяли на кого-нибудь типа Пола Уилана, которого приговорили пару лет назад к 16 годам за шпионаж», — заявил Ченс в эфире телеканала.

Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году в результате операции американских спецслужб и вывезен в Соединенные Штаты. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма.

В июне прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вопрос возвращения в Россию Виктора Бута обсуждается.