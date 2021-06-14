Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 35

Число пострадавших в результате пожара на заправке в Новосибирске выросло до 35 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пострадали 35 человек (в том числе один ребенок), из них 20 человек (10 - состояние тяжелое; 10 человек, в том числе два сотрудника ФПС и один ребенок - средней степени тяжести) госпитализированы, 15 - амбулаторно», — рассказали в МЧС.

В свою очередь врач новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов заявлял что все госпитализированные получили ожоговые травмы, и среди пострадавших есть один ребенок десяти лет.

Пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших. Также была названа причина пожара на АЗС в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18.04 по местному времени (14:04 мск) пожарные выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе, дом 60. На месте происшествия наблюдалось плотное задымление, происходили взрывы газовых баллонов и емкостей с топливом.