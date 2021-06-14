На Кубани два ребенка пропали, упав в реку

Кубанские спасатели ищут двоих детей, которые накануне упали в реку Пшеху в городе Апшеронске, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю.

«Тринадцатого июня в 19:46 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от оперативного дежурного ЕДДС Апшеронского района поступило сообщение о том, что на территории города Апшеронск в реку Пшеха упали двое несовершеннолетних детей, организованы поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МЧС, детей ищут 76 человек, используется кинологический расчет. На территорию Апшеронска также доставлены 12 единиц техники, ведется работа с воздуха с привлечением беспилотников.

По последним данным, обследовано порядка 25 км береговой линии, при этом длина реки Пшехи — 139 км.

Ранее сообщалось, что на территории Медвежьегорского района Карелии перевернулась лодка с семьей на борту, двое детей погибли, поиски родителей водолазами продолжаются.