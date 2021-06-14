В Великобритании перенесли на месяц отмену ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о продлении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса еще на месяц, отодвинув запланированный срок снятия на 19 июля.

«Мы можем дать нашей системе здравоохранения еще несколько важных недель, чтобы сделать оставшиеся уколы тем, кто в них нуждается... Я считаю разумным подождать еще немного. Стоит отпустить педаль газа, потому что, проявив осторожность, мы получим шанс — в следующие четыре недели — спасти многие тысячи жизней», — написал Джонсон.

Он сообщил, что к 19 июля планируется завершить полную вакцинацию двух третей взрослого населения, включая пожилых людей, медработников и соцработников, чтобы «жить с этой болезнью».

В начале июня Джонсон сделал вторую прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Джонсон был госпитализирован с Covid-19 в прошлом году и обвинил свой вес в серьезности течения заболевания. По его словам, болезнь он пережил тяжело именно потому, что у имел избыточный вес — он весил 111 кг. После выздоровления министр сообщил о планах похудеть и начинать каждое утро с пробежки. Джонсон также запустил кампанию по борьбе с ожирением «Улучшение здоровья» («Better Health»).