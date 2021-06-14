В ВОЗ расследуют случаи миокардита после вакцинации Pfizer

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает данные о случаях возникновения миокардита, то есть воспаления сердечной мышцы, после использования вакцины от коронавируса производства компании Pfizer. Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, слова которой приводит РИА Новости.

«Мы проводим мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Мы все еще собираем данные, но, похоже, они поступают из Соединенных Штатов, а также есть некоторые данные из Израиля. Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции», — заявила Симао.

По ее словам, как только появятся соответствующие научные данные, ВОЗ опубликует информацию по собственным исследованиям.

В мае американские Центры по контролю проводили исследование за заболеваниями миокардитом после вакцинации от коронавируса. При этом, специалисты отмечали, что риск миокардита, даже если подтвердится его связь с вакцинацией, значительно ниже опасностей, связанных с заражением коронавирусом.

Ранее ученые Эдинбургского университета провели исследование о последствиях вакцинации 2,5 млн жителей Шотландии препаратами компаний Pfizer и AstraZeneca, и обнаружили, что последняя на 48% повышает риск развития кровотечений.