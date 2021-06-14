Несколько журналистов и дипломатов ушли с брифинга по инциденту с самолетом Ryanair

Журналист ВВС Джон Фишер и его коллеги из съемочной группы покинули брифинг белорусского МИД, посвященный ситуации с самолетом Ryanair, после того, когда стало известно, что в нем будет участвовать задержанный блогер и журналист Роман Протасевич. Об этом он сообщил в Twitter.

«Мы только что вышли. Отказываемся принимать участие, когда он [Протасевич] здесь явно находится под принуждением», — написал Фишер.

Пользователи положительно отреагировали на это решение, некоторые выразили надежду, что этот шаг журналистов «будет замечен».

В свою очередь, белорусское издание «СмартПресс» сообщило, что ряд зарубежных дипломатов покинули брифинг, среди них — представители посольств Австрии, Италии, США, Польши и представительства Евросоюза.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного судна основатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

Инцидент вызвал международный скандал. Страны-члены Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

Белорусские следователи обвиняют Протасевича в организации массовых беспорядков, действий, нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни.