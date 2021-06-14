Взрыв произошел на заправке в Новосибирске, есть пострадавшие

Мужчина и маленький ребенок пострадали при взрыве автозаправки в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, в 18:04 местного времени (14:04 мск) пожарно-спасательные подразделения МЧС России выехали на сообщение о возгорании автозаправочной станции по улице Гусинобродское шоссе.

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